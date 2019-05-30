Beşiktaş transferde sessiz ve derinden gidiyor. Yönetimin bonservisi Dortmund'da olan Schürrle'yi yakın takibe aldığı öne sürüldü.

FULHAM'DA KİRALIK OYNADI

Geçtiğimiz sezonu İngiliz kulüplerinden Fulham'da kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki kanat oyuncusu 6 gol üretti. İngiliz kulübü ligden düşerken Andre Schürrle kötü gidişata engel olamadı.

1 YILLIĞINA KİRALAMA TEKLİFİ

Beşiktaş Yönetimi'nin kanatları güçlendirmek için Schürrle için Dortmund'la görüşeceği ortaya çıktı. Dortmund ile iyi ilişkileri bulunan Beşiktaş'ın bu oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istediği belirlendi.​



DORTMUND'DA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Yeni sezonda Dortmund'un kadrosunda düşünmediği Andre Schürrle'yi gözden çıkarmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bu nedenle Alman kulübünün Beşiktaş'ın yapacağı kiralama teklifine sıcak bakacağına kesin gözüyle bakılıyor.