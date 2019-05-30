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için harekete geçti

kanatları güçlendirmek isteyen , için düğmeye bastı. Sezonu Fulham’da kiralık geçiren Alman yıldız için şartlar zorlanacak.

Schürrle sürprizi

Beşiktaş transferde sessiz ve derinden gidiyor. Yönetimin bonservisi Dortmund'da olan Schürrle'yi yakın takibe aldığı öne sürüldü.

FULHAM'DA KİRALIK OYNADI
Geçtiğimiz sezonu İngiliz kulüplerinden Fulham'da kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki kanat oyuncusu 6 gol üretti. İngiliz kulübü ligden düşerken Andre Schürrle kötü gidişata engel olamadı.

1 YILLIĞINA KİRALAMA TEKLİFİ
Beşiktaş Yönetimi'nin kanatları güçlendirmek için Schürrle için Dortmund'la görüşeceği ortaya çıktı. Dortmund ile iyi ilişkileri bulunan 'ın bu oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istediği belirlendi.​

DORTMUND'DA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Dortmund'un kadrosunda düşünmediği 'yi gözden çıkarmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bu nedenle Alman kulübünün Beşiktaş'ın yapacağı kiralama teklifine sıcak bakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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