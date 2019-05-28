Beşiktaş ligi 3. sırada bitirirken Atiba yine sezona damga vuran bir isim oldu. Kanadalı futbolcu sezonu 90.4 pas isabet oranı ile tamamlayarak çok büyük bir başarının sahibi oldu. Atiba 36 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartarak herkesten büyük övgü aldı.

SHINJI KAGAWA 3'ÜNCÜ SIRADA

Atiba'yı yüzde 88.7 ile Gary Medel takip etti. Beşiktaş'tan ayrıldığını açıklayan Japon futbolcu Shinji Kagawa ise yüzde 88.1 pas isabet oranı yakaladı. Ancak hiçbiri Atiba'nın pas performansını gösteremedi.