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'de ’dan daha iyisi yok

Kanadalı yıldız 36 yaşında olmasına rağmen sezonu 90.4 ile en üyksek yüzde ile pas atan oyuncu olarak bitirdi. Onu yüzde 88.7 ile izledi.

Atiba’dan daha iyisi yok

ligi 3. sırada bitirirken yine sezona damga vuran bir isim oldu. Kanadalı futbolcu sezonu 90.4 pas isabet oranı ile tamamlayarak çok büyük bir başarının sahibi oldu. Atiba 36 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartarak herkesten büyük övgü aldı.

SHINJI KAGAWA 3'ÜNCÜ SIRADA
Atiba'yı yüzde 88.7 ile Gary takip etti. Beşiktaş'tan ayrıldığını açıklayan Japon futbolcu ise yüzde 88.1 pas isabet oranı yakaladı. Ancak hiçbiri Atiba'nın pas performansını gösteremedi.

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