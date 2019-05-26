Turgay Demirel 2. kez başkan seçildi

Turgay Demirel, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) Avrupa'daki başkanlık görevini 4 yıl daha sürdürecek. Belçikalı Cyriel Coomans ve Sırp Dejan Tomasevic'i geride bırakarak 50 üyeden 27'sinin oylarını alan Demirel, FIBA Avrupa'da 2023 yılına kadar başkan olmaya devam edecek.
- Spor
- 26.05.2019
- Gazete
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