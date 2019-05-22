

UEFA'nın Finansal Fair Play anlaşmasına uymadığı için Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu süreçle ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu. Yönetim olarak göreve geldiklerinden bu yana birçok sorunla karşılaştıklarını söyleyen Ağaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

ERDOĞAN SORUNU ÇÖZDÜ​

Ağaoğlu, "Birçok sorun yaşadık. Ama bugün itibarıyla içinden çıkamayacağımız bir sorun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle çözüldü. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.





CEZA İÇİN SEVK EDİLMEDİK

UEFA süreciyle ilgili ise Trabzon Başkanı, "Yeni yönetimin yaptığı olumlu hamleler sebebiyle UEFA bizi üst kurula ceza almamız için sevk etmedi. Avrupa'ya şartlı gitmemizi tavisye etti" diye konuştu.

FENERBAHÇE İÇİN DE GEÇERLİ

Trabzonspor'un Avrupa gelirlerinin yarısını ödeyerek UEFA organizasyonlara katılabileceğini de söyleyen Ağaoğlu, "UEFA sadece bizim için değil. Fenerbahçe için de bir karar verecek" dedi.

