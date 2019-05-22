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Ahmet Ağaoğlu süreciyle ilgili Başkan Erdoğan'a teşekkür etti... Avrupa'ya gidebiliriz

Ağaoğlu süreciyle ilgili Erdoğan'a teşekkür etti. “Birçok sorunla karşı karşıyayız. İçinden çıkamayacağımız bir problem ise Cumhurbaşkanımız’ın devreye girmesiyle çözüldü” “UEFA bizi bir üst kurula ceza almamız için sevk etmedi. Raporda şartlı olarak Avrupa Kupaları’na gitmemiz tavsiye ediliyor...”


UEFA'nın Finansal Fair Play anlaşmasına uymadığı için Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu süreçle ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu. Yönetim olarak göreve geldiklerinden bu yana birçok sorunla karşılaştıklarını söyleyen Ağaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

ERDOĞAN SORUNU ÇÖZDÜ​
Ağaoğlu, "Birçok sorun yaşadık. Ama bugün itibarıyla içinden çıkamayacağımız bir sorun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle çözüldü. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

CEZA İÇİN SEVK EDİLMEDİK
UEFA süreciyle ilgili ise Trabzon Başkanı, "Yeni yönetimin yaptığı olumlu hamleler sebebiyle UEFA bizi üst kurula ceza almamız için sevk etmedi. Avrupa'ya şartlı gitmemizi tavisye etti" diye konuştu.

FENERBAHÇE İÇİN DE GEÇERLİ
Trabzonspor'un Avrupa gelirlerinin yarısını ödeyerek organizasyonlara katılabileceğini de söyleyen Ağaoğlu, "UEFA sadece bizim için değil. Fenerbahçe için de bir karar verecek" dedi.

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