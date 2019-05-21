Fenerbahçe Erzurumspor maçında Valbuena şokuyla sarsıldı. Fransız futbolcu karşılaşmanın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fransız oyuncunun yerine Victor Moses oyuna dahil oldu. Valbuena'nın sakatlık durumu bugün yapılacak kontrol sonrası netlik kazanacak.
- Spor
- 21.05.2019
- Gazete
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