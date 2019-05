Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a konuştu ve UEFA süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Fair-play anlaşmasına uymadığımız için Disiplin Kurulu'na sevk edildik. Bunun cezası da '1 ya da 2 yıl Avrupa kupalarından men edilme' cezasıdır. Ama orada fair-play komitesinin 7 maddesi var. Fair-play komitesi 'yeni yönetimin tasarrufları, gerçekleştirmiş olduğu ekonomik program, futbolcu alış-satışlarındaki dengesi, gelir gider dengesini koruması, bu ekonomik programı devam ettirmesi, 5 milyon euro'dan fazla açık vermemesi ve Bankalar Birliği ile anlaşmayı imzalaması halinde önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılması yönünde bir tavsiyede bulunuyor" dedi.

Ahmet Ağaoğlu şöyle devam etti:

Komite 'Her ne kadar da bizimle yapılan anlaşma şartlarına uyulmamışsa da yeni görev alan yönetimin yapmış olduğu uygulamalar, ekonomik uygulamalar, transferde gösterilen özen, altyapıya verilen önem, A takımda yer alan 19 futbolcunun 17'sinin altyapıdan gelmiş olması, seyirci hasılatında ve ürün satışlarındaki artış göz önüne alınarak Trabzonspor'un bu sene belirli bir ceza ödeyerek, Avrupa gelirlenin yüzde 50'sine el konulması şeklinde ceza uygulanabilir' diyor. Disiplin kurulu kararını vermeden 'ceza geliyor ya da gelmiyor' denemez. Biz zaten geldiğimizden bu yana hemen her gün bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Hatta bugün içinden çıkamayacağımız noktayla gelmiş olduğumuz bir sorunda, kendisine buradan şükranlarımı arz ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanımızın devreye girmesi ile çözüme ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu sorunun ortadan kalkmasında göstermiş oldukları çabadan dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Çok çabuk karar verilmesi gerekiyordu, Sayın Cumhurbaşkanımız devreye girmesi ile bu sorunu sıkıntısız şekilde atlattık. Allah'a şükürler olsun. Tabii bu Trabzonspor'un sorunları bitti anlamına gelmesin. Her zaman sıkıntılarla karşılaşan bin kulübüz. Hazirandaki kura çekimini göz önüne aldığımızda 2-3 hafta içinde disiplin kurulunun kararı vermesini bekliyoruz. Hem bizim için hem F.Bahçe için karar verecekler.