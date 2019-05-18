Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Slavia Prag'lı Tomas Sucek'le ilgili flaş bir iddia geldi... Çek basını, Sarı-Lacivertliler'in transfer konusunda resmi temaslara başladığını ve Slavia Prag'a 4 milyon Euro teklif ettiğini yazdı. Gazetelere göre Çek kulübü, Soucek'in bonservisini 8 milyon Euro olarak belirledi.
15 GOLÜ VAR
İki kulüp arasında pazarlıkların önümüzdeki günlerde de süreceği belirtildi. 24 yaşındaki orta alan oyuncusu bu sezon 15 gol kaydetti.
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