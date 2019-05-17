Terim'in 11'i şekillenmeye başladı! Orta sahaya derbi ikilisi

Kupa zaferini geride bırakıp Başakşehir maçına bilenmeye başlayan Galatasaray'da ilk 11 yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

8 NUMARA FERNANDO

Fatih Terim son iki sezonda TT Stadı'ndaki kader derbilerinde olduğu gibi orta alanda Donk ve Fernando ikilisine görev verecek. Tecrübeli hoca iki yıldızını da kupa finalinde oynatmayarak dinlendirmişti. Terim, Fernando'yu 8 numara pozisyonunda oynatmanın planını yapıyor.