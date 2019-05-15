Bugünkü
Takvim

Fener, 'ın eski kalecisi 'ye kancayı taktı

İsmi bir süredir Begovic ile anılan Sarı-Lacivertliler, sezon başı ’tan Fulham’a olan ’yi de gündeme aldı. Yönetim, İngiliz ekibiyle ’den düşen başarılı kalecinin menajeriyle temasa geçip ilk adımı attı.

Fener’den Fabri hamlesi

Harun ve Volkan'ın istikrarsız performansı nedeniyle yeni sezon öncesi kaleci ini gündemine alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir süredir Asmir Begovic'le ismi anılan Sarı-Lacivertliler, formasıyla önemli başarılara imzasını atan Fabricio Agosto (Fabri) için atağa kalktı.

ERSUN YANAL DA ÇOK İSTİYOR
Teknik direktör Ersun Yanal'ın verdiği onay sonrasında sportif direktör Damien Comolli düğmeye bastı... Comolli, İspanyol eldivenin menajeriyle temasa geçerek transfer konusunda ilk adımı attı.

3. KALECİ DURUMUNA DÜŞTÜ
SEZON başında Beşiktaş'tan Fulham'a giden fakat 3. kaleci konumuna kadar düşen Fabri, takımının Premier Lig'den düşmesiyle bir şok daha yaşadı. Tecrübeli kaleci takımdan ayrılma kararını aldı.

1 LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI​
İstanbul'da çok güzel anıları olan Fabri'nin Türkiye'ye dönmeye çok sıcak baktığı belirtiliyor. Beşiktaş formasıyla bir lig şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki kaleci, performansıyla büyük iz bırakmıştı.



BEŞİKTAŞ VAZGEÇTİ!
Fenerbahçe'nin gündemindeki Fabri ile ilgili daha önce de Beşiktaş'a döneceğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Siyah-Beyazlılar o dönem Karius'un kötü performansı sonrasında eski kalecisinin transferini gündemine almıştı. Ancak Karius'un sezonun son döneminde form tutması nedeniyle Fabri'den vazgeçildiği öğrenildi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFener, Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'ye kancayı taktı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri