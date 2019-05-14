Kartal yara sardı... Geçtiğimiz hafta aldığı Galatasaray yenilgisiyle şampiyonluk şansını büyük oranda kaybeden Beşiktaş dün Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup edip moral buldu. Kartal böylece 3.'lük yolunda da önemli bir adım attı. 4. dakikada Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta direkten dönen topu Caulker filelere gönderdi ancak VAR'dan gelen uyarının ardından gol iptal edildi.

CANER'İN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI​

11. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Burak Yılmaz'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Güven Yalçın'ın şutunda savunmadan seken top Ljajic'in önünde kaldı. Ljajic altıpas içinde topu boş kaleye gönderdi: 1-0. 44. dakikada Djalma'nın kullandığı serbest vuruşta Caner Erkin'e çarpan top filelere gitti: 1-1

90+3'TE İNANILMAZ POZİSYON

55. dakikada Quaresma ceza sahası dışından sol ayağıyla mükemmel bir vuruşla skoru 2-1 yaptı. 61'de Ljajic'in şutunda Ufuk Ceylan gole izin vermedi. 90+3'te Caulker'in kafasını Karius kurtarınca maç 2-1 bitti.



25 HAFTALIK HASRET BİTTİ

Attığı mükemmel golle maça damgasını vuran Ricardo Quaresma büyük hasrete son verdi... Portekizli yıldız ligde tam 25 hafta sonra ağları havalandırmayı başardı. Q7 son olarak Kayserispor önünde golle buluşmuştu. Beşiktaş mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. Öte yandan Quaresma'nın attığı golün ardından direkt Şenol Güneş'e koşması dikkat çekti.