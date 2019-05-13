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  • Son Güncelleme: 13.05.2019 20:04

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'de 32. haftanın kapanış maçında , Aytemiz 'u konuk edecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI

, 'de 32. haftanın kapanış maçında Aytemiz 'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansını sürdüren Beşiktaş 32. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Geçen hafta derbide Galatasaray'a 2-0 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük yara alan siyah-beyazlı takım, Alanyaspor'u mağlup ederek azalan umutlarını son iki haftaya taşımaya çalışacak. Sergen Yalçınlı Alanyaspor ise deplasmanda kazanarak 5.lik şansını devam ettirme amacında... Karşılaşmanın CANLI anlatım takvim.com.tr'de...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Dorukhan, Atiba, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan, Cenk, Welinton, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Efecan, Fernandes, Ozan, Djalma, Cisse

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