Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansını sürdüren Beşiktaş 32. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Geçen hafta derbide Galatasaray'a 2-0 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük yara alan siyah-beyazlı takım, Alanyaspor'u mağlup ederek azalan umutlarını son iki haftaya taşımaya çalışacak. Sergen Yalçınlı Alanyaspor ise deplasmanda kazanarak 5.lik şansını devam ettirme amacında... Karşılaşmanın CANLI anlatım takvim.com.tr'de...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Dorukhan, Atiba, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan, Cenk, Welinton, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Efecan, Fernandes, Ozan, Djalma, Cisse