Bu sezon gösterdiği performansla Trabzonsporlu taraftarların sevgilisi olan Ekuban, TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı. İşte Ganalı yıldızın sözleri: "Takımdaki tecrübeli genç karışımının harika olduğunu düşünüyorum. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor."
- Spor
- 16.04.2019
- Gazete
Trabzonspor’un yıldızı Ekuban TAKVİM’e konuştu: Hayal bile edemiyorum
“Şampiyonluk ve kupa büyük bir rüya... Eğer bunu başarırsak neler yaşanacağını hayal bile edemiyorum. Abdülkadir Ömür çok büyük bir yetenek... 5 kişiyi bir anda çalımlayarak geçebiliyor"
Bu sezon gösterdiği performansla Trabzonsporlu taraftarların sevgilisi olan Ekuban, TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı. İşte Ganalı yıldızın sözleri: "Takımdaki tecrübeli genç karışımının harika olduğunu düşünüyorum. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor."
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