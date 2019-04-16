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spor’un yıldızı Ekuban TAKVİM’e konuştu: Hayal bile edemiyorum

ve kupa büyük bir rüya... Eğer bunu başarırsak neler yaşanacağını hayal bile edemiyorum. çok büyük bir yetenek... 5 kişiyi bir anda çalımlayarak geçebiliyor"



Bu sezon gösterdiği performansla Trabzonsporlu taraftarların sevgilisi olan Ekuban, TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı. İşte Ganalı yıldızın sözleri: "Takımdaki tecrübeli genç karışımının harika olduğunu düşünüyorum. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor."

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