sezon şampiyonluk hedefinden çok erken uzaklaştığı için yeni sezon planlamasına başlayanbüyük oynuyor. Birçok önemli isimle temasa geçen'in gündemine gelen son yıldızoldu.kanat- forvetekibi'da kiralık oynuyor.'tan'a kiralanan, takımının küme düşmesinin kesinleşmesi sonrasıekibiyle yola devam etmeme kararı aldı. Bu dayönetimini harekete geçirdibilgilere göre Sarı-Lacivertliler kısa süre içinde'la temasa geçip kiralama teklifi yapacak.'da'ya Wolfsburg'tan alınan'nin'e kadar sözleşmesi var.'ın sistemi için çok önemli olantanımına tam olarak uyanAlman forvet, milli takımda 57 maçtaattı.bu sezon isekaydetti.