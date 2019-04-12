G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretine son vermekte kararlı. Tecrübeli teknik adamın, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisindeki taktiği de şekillenmeye başladı. Terim'in oyun planını Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru üzerinden kuracağı öğrenildi.
- Spor
- 12.04.2019
- Gazete
Galatasaray, Fenerbahçe’nin ağır savunmasından yararlanacak
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Isla ve Skrtel’in arasına atılacak toplarla sonuca gitmeyi planlıyor...Feghouli ve Diagne rakibi üstüne çekecek. Onyekuru da savunmanın arkasına koşu yapacak...
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretine son vermekte kararlı. Tecrübeli teknik adamın, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisindeki taktiği de şekillenmeye başladı. Terim'in oyun planını Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru üzerinden kuracağı öğrenildi.
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