Kalkavan’a penaltı isyanı

Fenerbahçeli futbolcular Ankaragücü maçının 4. dakikasında Djedje'nin kendi ceza sahası içinde eline çarpan topta penaltı bekledi. Ancak hakem Mete Kalkavan pozisyonda 'devam' kararı verdi. Pozisyonda VAR'a da gitmeyen Kalkavan, Sarı- Lacivertliler'in yoğun tepkisine maruz kaldı. F.Bahçeli taraftarlar da sosyal medyadan karara isyan etti.