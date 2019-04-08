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Kalkavan’a penaltı isyanı

’nin eline çarpan topta hakem ‘devam’ dedi. Fenerliler karara isyan etti.

Kalkavan’a penaltı isyanı
Fenerbahçeli futbolcular Ankaragücü maçının 4. dakikasında Djedje'nin kendi ceza sahası içinde eline çarpan topta penaltı bekledi. Ancak hakem Mete Kalkavan pozisyonda 'devam' kararı verdi. Pozisyonda VAR'a da gitmeyen Kalkavan, Sarı- Lacivertliler'in yoğun tepkisine maruz kaldı. F.Bahçeli taraftarlar da sosyal medyadan karara isyan etti.

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