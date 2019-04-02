Sarı kartlar can sıkıyor

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi 6 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Roberto Soldado, Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Nabil Dirar bu maçta kart görürse derbide cezalı duruma düşecek. Özellikle Soldado kart görürse F.Bahçe, G.Saray derbisinde forvetsiz kalacak. Teknik direktör Ersun Yanal, gereksiz yere kart görülmemesi konusunda futbolcularına uyarılarda bulundu.
- Spor
- 02.04.2019
- Gazete
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