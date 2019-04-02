Bugünkü
Takvim

lar can sıkıyor

Sarı kartlar can sıkıyor
Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi 6 futbolcu sınırında bulunuyor. İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Roberto Soldado, Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Nabil Dirar bu maçta kart görürse derbide cezalı duruma düşecek. Özellikle Soldado kart görürse F.Bahçe, G.Saray derbisinde forvetsiz kalacak. Teknik direktör Ersun Yanal, gereksiz yere kart görülmemesi konusunda futbolcularına uyarılarda bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriSarı kartlar can sıkıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri