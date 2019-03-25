Yönetime göre Evet: 342 Hayır: 335

Büyük bir şok yaşayan Galatasaray yönetiminden dün çok flaş çıkışlar geldi. Mahmut Recevik oyların bizzat kendileri tarafından da sayıldığını belirterek, "Arkadaşların bize söylediğine göre ibra için evet diyenler 342, hayır diyenler ise 335 kişiydi. Divandakiler bunu görmezden gelip oylamayı tekrar ettirdiler. Galatasaraylılar bunu unutmaz" ifadesini kullandı. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise, "Şampiyon olmuş, var gücüyle çalışarak borçları azaltıp kulübü kara geçirmiş bir yönetim, üye alımında tüzük hükümlerini uyguladı diye genel kurul toplantısında gün boyu organize bir grup tarafından hakarete uğramış ve ibra edilmemiştir" dedi.



ŞOK EDEN GÖRÜNTÜ İDDİASI!

Galatasaraylı yöneticiler sosyal medyada bir videoya paylaştı. Videoya göre ilk oylama sonrası bir divan üyesi, "Evetler fazla" ifadesini kullanıyor. Başka bir üye ise "Otur yerine" diyerek bu üyeyi uyarıyor.