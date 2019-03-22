Anadolu Ajansı'nın konuğu olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu çok önemli açıklamalar yaptı. Milli Takım'ın Euro 2020 elemelerindeki şansını değerlendiren Bakan Kasapoğlu, "Kampta ciddi bir heyecan var, dinamizm var. Şenol hocamızla birlikte oluşan ciddi bir sinerji var. Milli takım adına, yarınlar adına çok ümitli olduğumu ifade etmek istiyorum" ifadesini kullandı.
DEMİRÖREN'E TEŞEKKÜR ETTİ
TFF başkanlığı görevinden ayrılan Yıldırım Demirören'in çok özverili bir çalışma süresi geçirdiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Kendisine katkıları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Kendi takdiridir, saygı duyuyoruz. Hüsnü Güreli Bey genel kurula kadar devam edecek. Kendisi de zaten federasyonun içinden geldi" dedi.
DEMİRÖREN'E TEŞEKKÜR ETTİ
TFF başkanlığı görevinden ayrılan Yıldırım Demirören'in çok özverili bir çalışma süresi geçirdiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Kendisine katkıları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Kendi takdiridir, saygı duyuyoruz. Hüsnü Güreli Bey genel kurula kadar devam edecek. Kendisi de zaten federasyonun içinden geldi" dedi.
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