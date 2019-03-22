Bugünkü
Takvim

Gençlik ve : Yarınlardan ümitliyim

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “ ve yarınlar adına çok ümitliyim. Şenol hocayla birlikte oluşan güzel bir sinerji var. Kampta ciddi bir enerji var” diye konuştu.

Yarınlardan ümitliyim
Anadolu Ajansı'nın konuğu olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu çok önemli açıklamalar yaptı. Milli Takım'ın Euro 2020 elemelerindeki şansını değerlendiren Bakan Kasapoğlu, "Kampta ciddi bir heyecan var, dinamizm var. Şenol hocamızla birlikte oluşan ciddi bir sinerji var. adına, yarınlar adına çok ümitli olduğumu ifade etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

DEMİRÖREN'E TEŞEKKÜR ETTİ
TFF başkanlığı görevinden ayrılan Yıldırım Demirören'in çok özverili bir çalışma süresi geçirdiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Kendisine katkıları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Kendi takdiridir, saygı duyuyoruz. Hüsnü Güreli Bey genel kurula kadar devam edecek. Kendisi de zaten federasyonun içinden geldi" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Yarınlardan ümitliyim
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri