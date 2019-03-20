Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan: CAS kararı lehimize olacak Ertuğrul Doğan, “Buradan aleyhimize karar çıkması doğanın tabiatına ters” dedi...

Milli araya moralli giren Trabzonspor'da başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan önemli açıklamalar yaptı. Doğan, "Biz ilk gün söylediğimiz gibi yalan satmayacağız. Kulübü kendi şirketimiz gibi yönettik ve böyle de yönetmeliyiz. Gelecek yıl için şimdiden çalışmalara başladık. Ekuban'ın bonservisini alacağız" dedi.



REZİLLİKLERİ YÜZLERİNE VURDU

CAS davası ile ilgili konuşan Doğan, "F.Bahçe'nin açıklamaları ilginç. Avukatlarımız yapılan tüm rezillikleri tüm açıklığı ile yüzlerine vurdu. uradan aleyhimize karar çıkması doğanın tabiatına ters" diye konuştu.



BORÇ ÖDERKEN YARIŞACAĞIZ

Doğan, "Trabzonspor söz konusu olduğu için iddialıyız. Evet borç ödeyeceğiz ama öderken de yarışacağız. Ekonomi battı yarışamadık deme şansımız yoktu. Bu sene inanılmaz kritik sezondu" ifadesini kullandı.



