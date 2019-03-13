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'ya şikayet eden gözden düştü! Karius gidiyor geliyor...

Siyah-Beyazlı yönetim ’u kulübü ’ya şikayet etmesi sonrası gözden çıkardı. Alman kalecinin yerine ’da şans bulamayan yeniden yuvaya dönecek



Beşiktaş'ta gelecek sezon için şimdiden düğmeye basıldı... Siyah- Beyazlı yönetimin ilk işinin performansından memnun kalınmayan Karius'u göndererek Fulham'da kadroya bile giremeyen eski oyuncuları Fabri'yi transfer etmek olduğu öğrenildi. Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Karius'la yapılan sözleşme iptal edilecek.

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