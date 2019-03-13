Beşiktaş'ta gelecek sezon için şimdiden düğmeye basıldı... Siyah- Beyazlı yönetimin ilk işinin performansından memnun kalınmayan Karius'u göndererek Fulham'da kadroya bile giremeyen eski oyuncuları Fabri'yi transfer etmek olduğu öğrenildi. Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Karius'la yapılan sözleşme iptal edilecek.
- Spor
- 13.03.2019
- Gazete
Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet eden Karius gözden düştü! Karius gidiyor Fabri geliyor...
Siyah-Beyazlı yönetim Karius’u kulübü FIFA’ya şikayet etmesi sonrası gözden çıkardı. Alman kalecinin yerine Fulham’da şans bulamayan Fabri yeniden yuvaya dönecek
Beşiktaş'ta gelecek sezon için şimdiden düğmeye basıldı... Siyah- Beyazlı yönetimin ilk işinin performansından memnun kalınmayan Karius'u göndererek Fulham'da kadroya bile giremeyen eski oyuncuları Fabri'yi transfer etmek olduğu öğrenildi. Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Karius'la yapılan sözleşme iptal edilecek.
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