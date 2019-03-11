Beşiktaşlı Quaresma, Konya maçında tribünlerden gelen tepkiler üzerine önemli açıklamalar yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş'e güvendiğini belirten Portekizli yıldız, "Bir gemi batarsa hep beraber batarız. Bir takımda işler yolunda gitmiyorsa, bir değil birçok suçlu vardır. Bu durumdan dolayı canım sıkılıyor artık" ifadelerini kullandı. Q7 ligin kalan kısmı için taraftarlardan daha çok destek vermelerini istedi.
- Spor
- 11.03.2019
- Gazete
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