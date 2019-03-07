Bir kez daha gösterelim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir maçı öncesi futbolcularıyla toplantı yaptı. Yanal'ın bu toplantıda, "Beşiktaş maçı öncesi hakkımızda konuşanları mahcup ettik. Oynadığımız futbol ve 3-0'dan sonra geriye dönüşümüz bazı kesimlere önemli bir mesajdı. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Büyük maçlarda da büyük oynar. Başakşehir maçında oynayacağımız futbol ve alacağımız sonuçla bunu bir kez daha herkese gösterelim" dedi.



SADIK FORMASINA KAVUŞUYOR

Cezalı olduğu için Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyen Sadık Çiftpınar, Başakşehir maçıyla birlikte formasına kavuşacak.





EKİCİ İLE TOLGAY SAVAŞI!

F.Bahçe orta sahasında inanılmaz bir forma savaşı yaşanıyor. Mehmet Topal ile Jailson arasındaki forma rekabetinde şimdilik kazanan Topal... Bir başka forma savaşı ise Mehmet Ekici ile Tolgay Arslan arasında... Form durumu iyi olan Tolgay, 11'deki yerini sağlamlaştırdı. Ancak yeniden form tutmaya başlayan Ekici'nin idmanlarda Yanal'ın gözüne girmeye başladığı öğrenildi.