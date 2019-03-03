Kupa kraliçesi Fenerbahçe

Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenrerbahçe sürprize izin vermedi ve BOTAŞ'ı 60-53 yenerek şampiyon oldu.



G.SARAY'I GEÇTİLER...

Fenerbahçe, böylece 11 şampiyonluğu bulunan Galatasaray'ı geçerek 12. defa zafere ulaştı. 10 sayı, 14 ribauntla oynayan Kia Vaughn en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü. Fenerbahçe'de Kelsey Plum 12, Bria Hartley ise 10 sayıyla oynadı. Elizabeth Williams'ın 15 sayısı ise BOTAŞ'a yetmedi.



