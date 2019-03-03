Bugünkü
Takvim

Kupa kraliçesi

finalinde , ’ı yenerek 12. kez kupayı müzesine götürdü.

Kupa kraliçesi Fenerbahçe
Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenrerbahçe sürprize izin vermedi ve BOTAŞ'ı 60-53 yenerek şampiyon oldu.

G.SARAY'I GEÇTİLER...
Fenerbahçe, böylece 11 şampiyonluğu bulunan Galatasaray'ı geçerek 12. defa zafere ulaştı. 10 sayı, 14 ribauntla oynayan Kia Vaughn en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü. Fenerbahçe'de Kelsey Plum 12, Bria Hartley ise 10 sayıyla oynadı. Elizabeth Williams'ın 15 sayısı ise BOTAŞ'a yetmedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKupa kraliçesi Fenerbahçe
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri