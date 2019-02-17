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Tartışma 'VAR'!

Fener- maçına ’un verdiği ve vermediği kartlar ile VAR odası damga vurdu.

Tartışma 'VAR'!
'nin spor'la oynadığı maça hakem Fırat Aydınus'un verdiği ve vermediği kartlar ile VAR odası damga vurdu. İlk olarak 15. dakikada Skrtel'in Zuta'ya yaptığı sert müdahelede lular kırmızı kart bekledi. Aydınus ise pozisyonda sarı kartına başvurdu. VAR'ın devreye girmemesi Konya cephesinin tepkisini çekti.



FENER PENALTI BEKLEDİ
24. dakikada ise Fenerbahçe, Zuta ile Jailson arasında yaşanan ikili mücadelede penaltı bekledi. Aydınus bu pozisyonda VAR'a giderken, "Devam" kararı verdi. 30. dakikada Konya 10 kişi kaldı.



Jahovic'in Sadık'a yaptığı faul sonrası VAR'a giden , Jahovic'i oyundan attı. Konyasporlular bu karara itiraz etti.



Fenerbahçe, 84'te Alper'le öne geçerken VAR uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu bildirildi ve gol iptal edildi. Her iki takım da hakem kararlarına büyük tepki gösterdi.



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