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’e Dadaş çelmesi!

lideri Opseth (k.k) ile öne geçti. Erzurumsporlu Egemen, eşitlik golünü kaydetti. Başakşehir zirve yarışında telkedi

Başakşehir’e Dadaş çelmesi!
Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, Erzurumspor ile evinde 1-1 berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşadı.

4 MAÇTA 1 GALİBİYET
, 11. dakikada Opseth'in kendi kalesine attığı golle öne geçerken, Erzurumspor'a beraberliği getiren gol 75. dakikada Egemen Korkmaz'dan geldi. Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Medipol Başakşehir, puanını 45 yaptı ve liderliğini sürdürdü. 'nın öğrencileri evinde oynadığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

9 PUAN FARKLA ÖNDE
Ligde kalma savaşı veren Erzurumspor'un galibiyet hasreti ise 8 maça çıktı ve Mehmet Özdilek'in takımı puanını 18'e çıkardı. Başakşehir, maç fazlasıyla ikinci sıradaki Galatasaray ile puan farkını 9'a çıkardı. Öte yandan Başakşehirli Clichy ilk yarıda sakatlanarak yerini Attamah'a bıraktı.

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