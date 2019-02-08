Luyindama’ya ilk uyarı

G.Saray forması altında ilk golünü Hatayspor önünde bulan yeni transfer Luyindama teknik heyetten uyarı aldı... Antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın Kongolu stoperle özel bir görüşme yaptığı ve "Birinci bölgede yapılan hataların telafisi zor. Özgüvenli olman çok iyi ama biraz daha basit oynamalısın" dediği öğrenildi. Luyindama'dan ayrıca sarı kart konusunda dikkatli olması da istendi.