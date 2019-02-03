Fırtına’dan tek kurşun

sezonunikinci yarısındakiilk galibiyetinikarşısında aldı: 1-0.6. dakikada AbdülkadirÖmür'ün pasıylaceza sahasıiçinde topla buluşan, şıkbir çalımla rakibiniekarte ettiktensonra golü buldu.Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahası içine giren Rodallega mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.Rodallega kale dibinde topu filelerle buluşturamadı.Ekuban kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı.Trabzon yine gole yaklaştı. Rodallega'nın pasında Ekuban yine kaleciyi geçemedi.