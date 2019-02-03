Fırtına’dan tek kurşun

Trabzon sezonun ikinci yarısındaki ilk galibiyetini Ankaragücü karşısında aldı: 1-0. 6. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega, şık bir çalımla rakibini ekarte ettikten sonra golü buldu.
OLMAYINCA OLMUYOR!
24'te Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahası içine giren Rodallega mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. 48'de Rodallega kale dibinde topu filelerle buluşturamadı.
KALECİ ALTAY DEVLEŞTİ
49'da Ekuban kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 80'de Trabzon yine gole yaklaştı. Rodallega'nın pasında Ekuban yine kaleciyi geçemedi.
OLMAYINCA OLMUYOR!
24'te Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahası içine giren Rodallega mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. 48'de Rodallega kale dibinde topu filelerle buluşturamadı.
KALECİ ALTAY DEVLEŞTİ
49'da Ekuban kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 80'de Trabzon yine gole yaklaştı. Rodallega'nın pasında Ekuban yine kaleciyi geçemedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.