Teknik Direktörübasın mensuplarıyla düzenlediği sohbet toplantısında çok flaş açıklamalar yaptı. A Milli Takım'a açık kapı bıraktı. "Yönetim benimle sözleşme uzatmak istediğini söyledi.. Böyle bir düşünce var ama henüz bu konuda bir görüşme olmadı. Düşünce olsa da henüz eyleme geçmedi