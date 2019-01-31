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Şenol Güneş: gidebilirim

“Yönetim benimle sözleşme uzatmak istediğini söyledi... Ancak bu konuda henüz bir görüşme yok, eyleme de geçilmedi. Sözleşmem bitince çalışmaya devam eder miyim, bilemiyorum... 'tan sonra gideceğim en iyi yer Milli Takım olur diye düşünüyorum"




Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın mensuplarıyla düzenlediği sohbet toplantısında çok flaş açıklamalar yaptı. A Milli Takım'a açık kapı bıraktı. "Yönetim benimle sözleşme uzatmak istediğini söyledi.. Böyle bir düşünce var ama henüz bu konuda bir görüşme olmadı. Düşünce olsa da henüz eyleme geçmedi."

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