‘Alan&Bony bitti’ iddiası





Galatasaray hala golcü transferini gerçekleştiremezken ortaya atılan bir iddia bomba etkisi yaptı. Sarı- Kırmızılı yönetimin Alan Carvalho için Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile anlaştığı öne sürüldü. Brezilyalı futbolcuya yıllık 4.5 milyon Euro ödeneceği ve 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı ortaya çıktı. Bu transfer karşılığında Çin ekibine de 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi.