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'den net mesaj: & ’i istiyorum

Terim, yöneticilere “ ve için tüm şartları zorlayalım... Forvet olmadan şampiyonluk çok zor. Onlar olmazsa gereğine bakarız” dedi.

Alan & Tetteh’i istiyorum
G.Saray Fatih Terim'den yönetime mesajı... Tecrübeli çalıştırıcı, Sarı-Kırmızılı yönetimle yaptığı toplantıda, "Transferlerin kolay sonuçlanmadığını biliyorum. Ancak zamanımız daralıyor. Alan ve Tetteh transferlerinin bitirilmesini istiyorum. İki isim de benim sistemime göre" dedi.



ZOR OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR
Terim, "Onlar için tüm şartları zorlayalım. Gerekli fedakarlıkları yapalım. Forvet transferi yapmadan şampiyonluk çok zor. Bunu sadece ben değil tüm Galatasaray camiası biliyor" ifadelerini kullandı.

MENAJERİ TIKANIKLIĞI AÇIKLADI
Öte yandan 'ın menajeri Özkan Doğan, "Transfer sonuçlanma aşamasına geldi. Ancak G.Saray'ın transferi Brezilyalı bir menajer üzerinden yapmayı çalışması görüşmeleri tıkadı" dedi.



YENİDEN MASAYA OTURABİLİRİZ
Doğan, "Alan başka bir menajer ile transferi bitirirse ceza ödeyecek. Kendisi ceza ödemek istemiyor. Transferin gerçekleşmesi için Galatasaray ile yeniden masaya oturacağız" şeklinde konuştu.

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