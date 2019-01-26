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Dünyanın en pahalı forveti

F.Bahçe’ye 1 yıllık maliyeti 6 milyon (36 milyon lira) olan sadece 4 gol atabildi.

Dünyanın en pahalı forveti
Gol makinesi diye alınan ancak 'yı bile mumla aratan Islam dünyanın en pahalı forveti oldu... Sezon başında Liecester City'den 1.5 milyon 'ya 1 yıllığına kiralanan Cezayiri yıldıza da 4.5 milyon Euro maaş ödendi. Toplam maliyeti 6 milyon Euro (36 milyon lira) olan Slimani buna karşılık çıktığı 22 resmi maçta sadece 4 gol atabildi. 444 dakikada bir ağları havalandıran Slimani'nin 1 golü 9 milyon liraya gelmiş oldu. Fener şimdi Cezayirli oyuncuyu göndermek istiyor ancak alıcı bulunamıyor.

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