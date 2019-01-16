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Kalıcı dövme

Kalıcı dövme
İranlı Keivan Mardani, uzun yıllar dövüş sanatları ile uğraştı. Daha sonra Muay Thai'nin anavatanı olan Tayland'a giderek altı yıl burada kaldı. Üç kez dünya şampiyonu olmayı başardı. Ancak Tayland'da yaptırdığı dövme yüzünden 'da hakkında idam kararı çıktı. Bunun üzerine şampiyon, 'ye kaçtı. 'de yaşayan sporcu, "Türkiye'yi temsil etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

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