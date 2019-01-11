Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı Erdal Gündüz, futbolcuları Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'ye transferine karşılık bonservisiyle aldıkları Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
BENFİCA KALECİSİ VARELA VE HAJRADİNOVİC PAŞA'DA
Kasımpaşa, NK Osijek'ten orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic'i ve Benfica'nın Portekizli file bekçisi Bruno Varela'yı renklerine bağladı. Portekiz ekibi Benfica'nın alt yapısında yetişen 24 yaşındaki eldivenin kiralık olarak geldiği ifade edilirken, Hajradinovic'in bonservisiyle transfer edildiği öğrenildi.
SERDAR GÜRLER TAMAM SIRA MUHAYER OKTAY'DA
Göztepe, bonservisi İspanya ekibi Huesca'da bulunan milli futbolcu Serdar Gürler ile kiralık olarak 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Fortuna Düsseldorf'ta oynayan 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Muhayer Oktay ile de söz kesildi. İzmir temsilcisi Göztepe dün hazırlık maçında Pendikspor'u 6-3 yendi.
BENFİCA KALECİSİ VARELA VE HAJRADİNOVİC PAŞA'DA
Kasımpaşa, NK Osijek'ten orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic'i ve Benfica'nın Portekizli file bekçisi Bruno Varela'yı renklerine bağladı. Portekiz ekibi Benfica'nın alt yapısında yetişen 24 yaşındaki eldivenin kiralık olarak geldiği ifade edilirken, Hajradinovic'in bonservisiyle transfer edildiği öğrenildi.
SERDAR GÜRLER TAMAM SIRA MUHAYER OKTAY'DA
Göztepe, bonservisi İspanya ekibi Huesca'da bulunan milli futbolcu Serdar Gürler ile kiralık olarak 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Fortuna Düsseldorf'ta oynayan 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Muhayer Oktay ile de söz kesildi. İzmir temsilcisi Göztepe dün hazırlık maçında Pendikspor'u 6-3 yendi.
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