Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Kar Havuzu, 5. yılını Kayseri'de kutlayacak.16 Şubat'ta Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliğe yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kostümler ve ekipmanlar ile katılacak, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak.
ERSANLI MİLWAUKEE UTAH JAZZ'I DEVİRDİ
NBA'de Milwaukee Bucks, sahasında Utah Jazz'ı 114-102 yendi. Ersan İlyasova, 6 Malcolm Brogdon ise 21 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Diğer sonuçlar: Detroit-San Antonio: 107-119, Boston-Brooklyn: 116-95, Houston- Denver: 125-113, New Orleans-Memphis: 114- 95, Dallas-LA Lakers: 97-107, Portland-New York: 111-101, Sacramento-Orlando: 111-95.
AVUSTRALYA AÇIK'TA CEM İLKEL İYİ BAŞLADI
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ana tabloya yükselme maçlarının ilki için korta çıkan milli sporcu Cem İlkel, Belaruslu rakibi Egor Gerasimov'u 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. İlk seti 6-3 kaybeden Cem İlkel, ikinci seti 6-3 alarak maça yeniden ortak oldu. Çekişmeli geçen üçüncü seti de hanesine 7-6 yazdıran milli tenisçi, ikinci tura yükseldi.
ERSANLI MİLWAUKEE UTAH JAZZ'I DEVİRDİ
NBA'de Milwaukee Bucks, sahasında Utah Jazz'ı 114-102 yendi. Ersan İlyasova, 6 Malcolm Brogdon ise 21 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Diğer sonuçlar: Detroit-San Antonio: 107-119, Boston-Brooklyn: 116-95, Houston- Denver: 125-113, New Orleans-Memphis: 114- 95, Dallas-LA Lakers: 97-107, Portland-New York: 111-101, Sacramento-Orlando: 111-95.
AVUSTRALYA AÇIK'TA CEM İLKEL İYİ BAŞLADI
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ana tabloya yükselme maçlarının ilki için korta çıkan milli sporcu Cem İlkel, Belaruslu rakibi Egor Gerasimov'u 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. İlk seti 6-3 kaybeden Cem İlkel, ikinci seti 6-3 alarak maça yeniden ortak oldu. Çekişmeli geçen üçüncü seti de hanesine 7-6 yazdıran milli tenisçi, ikinci tura yükseldi.
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