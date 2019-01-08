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Aslan Jesus için bastırıyor

Sarı-Kırmızılılar, Terim’in ısrarla istediği için Roma’ya yeni bir teklif yaptı. Yönetim 1.5 yıllık kiralama için 3 milyon Euro önerdi.

Aslan Jesus için bastırıyor
Serdar Aziz'in gözden çıkarılmasının ardından stoper transferi için çalışmalara hız veren Galatasaray'da Juan Jesus seferberliği var.

2020 PROBLEMİ!
Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Brezilyalı yıldız için yeni bir hamle yaptı. Alınan bilgilere göre yönetim, Roma'ya 1.5 yıllık kiralama için 3 milyon Euro önerdi. Ancak İtalyan kulübü, Jesus'un sözleşmesinin 2020'de biteceğini, teklifi kabul etmeleri için sözleşme uzatmaları gerektiğini iletti.



EN KÖTÜ 5 AYLIK
Galatasaray yönetimi, Terim'in ısrarla istediği Jesus'u en kötü ihtimalle sezon sonuna kadar kiralık olarak almak istiyor. Taraflar arasında görüşmeler önümüzdeki günlerde de sürecek.

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