Aslan Jesus için bastırıyor

'in gözden çıkarılmasının ardından stoper transferi için çalışmalara hız veren'daseferberliği var.Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör'in ısrarla istediğiyıldız için yeni bir hamle yaptı. Alınan bilgilere göre yönetim,'yakiralama içinönerdi. Ancakkulübü,'un sözleşmesininbiteceğini, teklifi kabul etmeleri için sözleşme uzatmaları gerektiğini iletti.yönetimi,'in ısrarla istediği'u en kötü ihtimalle sezon sonuna kadar kiralık olarak almak istiyor. Taraflar arasında görüşmeler önümüzdeki günlerde de sürecek.