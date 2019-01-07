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Wolfsburg’tan Yunus’a izin yok

Wolfsburg’tan Yunus’a izin yok
Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Yunus Mallı'ya Alman kulübünden izin çıkmadı. Sarı-Lacivertliler'in 1.5 yıllık kiralık teklifini geri çeviren Wolfsburg, "Bizim Yunus Mallı'ya ihtiyacımız var. Ona önemli bir yatırım yaptık. Yunus çok çalışıp yakın zamanda eski formunu yakalayacaktır" açıklaması yaptı. Yunus'un ise Alman yöneticilere "Oynamak istiyorum. Eğer burda şans bulamayacaksam Fenerbahçe'ye gideyim" dediği öğrenildi

FENER'İ İSTİYOR
F. Bahçe Wolfsburg'u ikna edemedi ama , Sarı-Lacivertli takıma transfer olmayı çok istiyor.

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