Wolfsburg’tan Yunus’a izin yok

Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Yunus Mallı'ya Alman kulübünden izin çıkmadı. Sarı-Lacivertliler'in 1.5 yıllık kiralık teklifini geri çeviren Wolfsburg, "Bizim Yunus Mallı'ya ihtiyacımız var. Ona önemli bir yatırım yaptık. Yunus çok çalışıp yakın zamanda eski formunu yakalayacaktır" açıklaması yaptı. Yunus'un ise Alman yöneticilere "Oynamak istiyorum. Eğer burda şans bulamayacaksam Fenerbahçe'ye gideyim" dediği öğrenildi
FENER'İ İSTİYOR
F. Bahçe Wolfsburg'u ikna edemedi ama Yunus Mallı, Sarı-Lacivertli takıma transfer olmayı çok istiyor.
FENER'İ İSTİYOR
F. Bahçe Wolfsburg'u ikna edemedi ama Yunus Mallı, Sarı-Lacivertli takıma transfer olmayı çok istiyor.
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