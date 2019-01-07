Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius, Fabri'nin geleceği iddialarına ilginç bir yanıt verdi. Karius, "Yazılıp çizilenleri dinleseydim çoktan Liverpool'a dönmüştüm. Çok iyi bir kaleci olduğumu düşünüyorum. Oturup bekleyecek biri değilim. Şu anda bir numaralı kaleci benim" dedi. Karius 9 puan geride olmalarına rağmen asla pes etmeyeceklerini ifade etti.
- Spor
- 07.01.2019
- Gazete
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