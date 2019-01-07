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: İyi bir kaleci olduğuma eminim

Alman kaleci , ’nin geleceği iddialarına, “Çok iyi bir kaleciyim. Oturup bekleyecek biri değilim” cevabını verdi

İyi bir kaleci olduğuma eminim
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius, Fabri'nin geleceği iddialarına ilginç bir yanıt verdi. Karius, "Yazılıp çizilenleri dinleseydim çoktan Liverpool'a dönmüştüm. Çok iyi bir kaleci olduğumu düşünüyorum. Oturup bekleyecek biri değilim. Şu anda bir numaralı kaleci benim" dedi. 9 puan geride olmalarına rağmen asla pes etmeyeceklerini ifade etti.

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