Kartal'ın renklerine bağladığı Isimat Mirin, Beşiktaş'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Büyük bir takıma geldiğinin altını çizen Fransız yıldız, "Hedeflerimiz için her şeyi yapacağım. Kendime güveniyorum. Beşiktaş çok büyük bir camia" dedi.
ÖDENECEK RAKAMLAR BELLİ
Bu arada İsimat Mirin'in alacağı rakamlar kesinleşti. Bu transfer için PSV Eindhoven'e 300 bin Euro ödenecek. Mirin yarım sezon için Beşiktaş'tan 600 bin Euro alacak. Önümüzdeki 3 sezon için ise sırasıyla 1 milyon 250 bin Euro, 1 milyon 275 bin Euro ve 1 milyon 300 bin Euro kazanacak. Bu futbolcunun stoper dışında sağ bekte de oynaması bu transferde Beşiktaş için avantaj olarak gösteriliyor.
ISİMAT MİRİN'E SAĞLIK KONTROLÜ
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Fransız futbolcu Isimat Mirin bir dizi kontrolden geçti. Yapılan ilk tetkiklerde Isimat Mirin'de önemli bir sağlık problemine rastlanmadı
ÖDENECEK RAKAMLAR BELLİ
Bu arada İsimat Mirin'in alacağı rakamlar kesinleşti. Bu transfer için PSV Eindhoven'e 300 bin Euro ödenecek. Mirin yarım sezon için Beşiktaş'tan 600 bin Euro alacak. Önümüzdeki 3 sezon için ise sırasıyla 1 milyon 250 bin Euro, 1 milyon 275 bin Euro ve 1 milyon 300 bin Euro kazanacak. Bu futbolcunun stoper dışında sağ bekte de oynaması bu transferde Beşiktaş için avantaj olarak gösteriliyor.
ISİMAT MİRİN'E SAĞLIK KONTROLÜ
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Fransız futbolcu Isimat Mirin bir dizi kontrolden geçti. Yapılan ilk tetkiklerde Isimat Mirin'de önemli bir sağlık problemine rastlanmadı
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