Cimbom forvetle yatıp, forvetle kalkıyor... Yaşanan büyük golcü sorununa artık son vermek isteyen Galatasaray'da Alan Carvalho heyecanı yaşanıyor. Transferi cumartesi günü başlayacak olan Antalya kampına yetiştirmek isteyen Sarı- Kırmızılılar, büyük oranda anlaştığı Brezilyalı yıldızı bu hafta bitirmeyi hedefliyor.
3.5 MİLYON EURO'YA EVET DEDİ
Çin kulübü Guangzhou ile sözleşmesi sona eren Alan Carvalho, Galatasaray'ın 3.5 yıllık teklifini kabul etti. Yıldız futbolcu, Sarı-Kırmızılılar'ın 3.5 milyon Euro garanti maaş teklifine 'evet' yanıtını verdi.
BİR KEZ DAHA GÖRÜŞELECEK
Ancak bonservisi elinde olan Sambacı'ya ödecenecek imza parası konusunda ufak pürüzler olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, bu hafta içinde Carvalho ile bir kez daha görüşecek.
22 MAÇTA 19 GOL ATTI
Bu görüşmede tüm pürüzlerin giderilmesi ve Brezilyalı yıldızın 3.5 yıllık imzayı atması bekleniyor... Carvalho geçtiğimiz sezon Guangzhou formasıyla 22 maçta 19 gol attı.
3.5 MİLYON EURO'YA EVET DEDİ
Çin kulübü Guangzhou ile sözleşmesi sona eren Alan Carvalho, Galatasaray'ın 3.5 yıllık teklifini kabul etti. Yıldız futbolcu, Sarı-Kırmızılılar'ın 3.5 milyon Euro garanti maaş teklifine 'evet' yanıtını verdi.
BİR KEZ DAHA GÖRÜŞELECEK
Ancak bonservisi elinde olan Sambacı'ya ödecenecek imza parası konusunda ufak pürüzler olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, bu hafta içinde Carvalho ile bir kez daha görüşecek.
22 MAÇTA 19 GOL ATTI
Bu görüşmede tüm pürüzlerin giderilmesi ve Brezilyalı yıldızın 3.5 yıllık imzayı atması bekleniyor... Carvalho geçtiğimiz sezon Guangzhou formasıyla 22 maçta 19 gol attı.
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