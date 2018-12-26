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'de liste başı Odion Ighalo

, 2. Ligi’nde oynamak istemeyen Odion Ighalo’yu almak için kulübü ’yi bekliyor...



İslam Slimani ve Frey'den istediği verimi alamayan Fenerbahçe, golcü arayışında... Sarı- Lacivertliler, Çin 2. Ligi'ne düşen Yatai'nin santrforu Odion Ighalo'yu transfer etmek için bekle-gör taktiği uyguluyor. 29 yaşındaki Nijeryalı golcü Yatai, 2. Lig'e düştüğü için kulübünde kalmak istemiyor.

SÖZLEŞMESİ 2020'DE BİTİYOR
Bu durumu yakından takip eden Fenerbahçe, oyuncunun durumuna göre harekete geçecek. Tecrübeli golcünün Çin ekibiyle olan sözleşmesi 2020 yılınının sonunda bitiyor.

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