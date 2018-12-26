Slimani veistediği verimi alamayan Fenerbahçe, golcü arayışında... Sarı- Lacivertliler,santrforu'yu transfer etmek için bekle-gör taktiği uyguluyor. 29 yaşındaki Nijeryalı golcüdüştüğü için kulübünde kalmak istemiyor.durumu yakından takip eden, oyuncunun durumuna göre harekete geçecek. Tecrübeli golcününbitiyor.