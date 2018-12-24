Galatasaray'da sakatlığı geçen Younes Belhanda, dünkü Sivas mücadelesi ile formasına kavuştu. Faslı futbolcu takımının 4-2 kazandığı maçta ilk golde penaltıyı kazandırarak, 4. golde de Onyekuru'ya asist yaparak alınan galibiyette önemli rol oynadı. Sarı- Kırmızılılar, Belhanda'dan yoksun çıktığı 4 lig maçında 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde etmişti.
- Spor
- 24.12.2018
- Gazete
Belhanda’nın dönüşü
4 maç sonra formasına kavuşan Faslı, galibiyette büyük rol oynadı.
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