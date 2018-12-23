Forvet transferi için gaza basan Galatasaray, Alan Carvalho'da mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-Kırmızılılar, Çin ekibi Ghanzou Evergrande'de forma giyen Brezilyalı forvetle 3.5 milyon Euro yıllık ücret ve puan başına 5 bin Euro karşılığında söz kesti. Ghanzou Evergrande'nin Alan'nın yerine dünyaca ünlü bir isim transfer edeceği ve ardından Brezilyalı golcüyü bedelsiz olarak Galatasaray'a vereceği öğrenilldi.
- Spor
- 23.12.2018
- Gazete
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