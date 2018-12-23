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'da mutlu son! Alan Carvalho ile söz kesti

Alan Aslan oluyor
Forvet i i gaza basan , Alan Carvalho'da mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-Kırmızılılar, Çin ekibi 'de forma giyen Brezilyalı forvetle 3.5 milyon Euro yıllık ücret ve puan başına 5 bin Euro karşılığında söz kesti. Ghanzou Evergrande'nin Alan'nın yerine dünyaca ünlü bir isim transfer edeceği ve ardından Brezilyalı golcüyü bedelsiz olarak Galatasaray'a vereceği öğrenilldi.

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