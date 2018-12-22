Beşiktaş'ta daha önce de gündeme gelen Norwich City'nin Portekizli golcüsü Nelson Oliveira için önemli gelişmeler yaşanıyor.
MENAJERİ KONUŞACAK
Bir süredir İngiliz ekibinde kadro dışı olan 27 yaşındaki golcü futbolcuyu kiralamak isteyen Beşiktaş, oyuncunun da Siyah-Beyazlı takıma gelme isteğiyle karşı karşıya kaldı. Oyuncunun menajerinin Beşiktaş ile temasa geçtiği ve kendisinin de Norwich City yönetimi ile konuşabileceğini ilettiği öğrenildi.
MENAJERİ KONUŞACAK
Bir süredir İngiliz ekibinde kadro dışı olan 27 yaşındaki golcü futbolcuyu kiralamak isteyen Beşiktaş, oyuncunun da Siyah-Beyazlı takıma gelme isteğiyle karşı karşıya kaldı. Oyuncunun menajerinin Beşiktaş ile temasa geçtiği ve kendisinin de Norwich City yönetimi ile konuşabileceğini ilettiği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.