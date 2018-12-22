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'ta Oliveira atağı! Beşiktaş, ’de kadro dışı olan Oliveira'yı kiralayacak

’de kadro dışı olan 27 yaşındaki Oliveira, Siyah-Beyazlı kulübe gelmek istediğini söyledi. Şartlar uygun olursa , Portekizli golcüyü kiralayacak...

Adım adım Oliveira
'ta daha önce de gündeme gelen 'nin Portekizli golcüsü Nelson Oliveira için önemli gelişmeler yaşanıyor.

MENAJERİ KONUŞACAK
Bir süredir İngiliz ekibinde kadro dışı olan 27 yaşındaki golcü futbolcuyu kiralamak isteyen Beşiktaş, oyuncunun da Siyah-Beyazlı takıma gelme isteğiyle karşı karşıya kaldı. Oyuncunun menajerinin Beşiktaş ile temasa geçtiği ve kendisinin de Norwich City yönetimi ile konuşabileceğini ilettiği öğrenildi.

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