İlk olarak TAKVİM'in duyurduğu Demba Ba-G.Saray flörtünde mutlu son çok yakın... Devre arasında iki forvet takviyesi yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba'nın 6 aylığına kiralanması için kulübü Shenhua ve oyuncu ile büyük oranda anlaştı.
BEDELSİZ GELİYOR
Galatasaray, transferin bitmesi halinde Shenhua'ya kiralama bedeli ödemeyecek. Demba Ba ise 6 ay için 1 milyon 300 bin Euro ücret alacak.
BEDELSİZ GELİYOR
Galatasaray, transferin bitmesi halinde Shenhua'ya kiralama bedeli ödemeyecek. Demba Ba ise 6 ay için 1 milyon 300 bin Euro ücret alacak.
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