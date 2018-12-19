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, Senegalli golcü ve kulübü ile anlaştı. ’nın Ocak’ta Sarı-Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor...

Demba Ba Cimbom’a yakın
İlk olarak TAKVİM'in duyurduğu -G.Saray flörtünde mutlu son çok yakın... Devre arasında iki forvet takviyesi yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, 'ın eski golcüsü Demba Ba'nın 6 aylığına kiralanması için kulübü Shenhua ve oyuncu ile büyük oranda anlaştı.

BEDELSİZ GELİYOR
, in bitmesi halinde Shenhua'ya kiralama bedeli ödemeyecek. Demba Ba ise 6 ay için 1 milyon 300 bin Euro ücret alacak.

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