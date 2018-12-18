F.Bahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena kabul edilemez bir 2. yarı oynadıklarını söyledi. Valbuena, "Çok iyi bir ilk yarı geçirdik. 2. yarı tam tersi. Profesyonellik dışıydı" dedi. Sorunu birlikte çözeceklerini ifade eden Valbuena, "2. yarı tamamen başka bir yüzümüz vardı. Yarın (bugün) kendi aramızda konuşacağız. Kol kırılacak ne varsa içinde kalacak. Kirli bir durum varsa aile içinde kalır" ifadesini kullandı.