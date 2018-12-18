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: Sorunu çözeceğiz

2. yarı çok kötü oynadıklarını söyledi. yıldız, “Sorunu çözeceğiz. Kol kırılacak ne varsa içinde kalacak” dedi.

Sorunu çözeceğiz
F.Bahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena kabul edilemez bir 2. yarı oynadıklarını söyledi. Valbuena, "Çok iyi bir ilk yarı geçirdik. 2. yarı tam tersi. Profesyonellik dışıydı" dedi. Sorunu birlikte çözeceklerini ifade eden Valbuena, "2. yarı tamamen başka bir yüzümüz vardı. Yarın (bugün) kendi aramızda konuşacağız. Kol kırılacak ne varsa içinde kalacak. Kirli bir durum varsa aile içinde kalır" ifadesini kullandı.

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