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Federasyon haber bekliyor

- maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonu için , iki kulüpten gelecek “Tekrar oynansın” talebini bekliyor.

Federasyon haber bekliyor
Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki tartışmalı penaltı pozisyonundan dolayı maçın terar edilip edilmeyeceği yönünde TFF kanadıdan bir açıklama gelmezken, TFF'nin her iki kulüpten gelecek talebi beklediği bildirildi.

F.BAHÇE DE İTİRAZ EDEBİLİR
Buna göre Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerinden biri ya da her ikisi "Maç kural hatası nedeniyle tekrar oynansın" şeklinde bir talepte bulunursa 'nin ilgili kurumu toplanacak ve bir karara varacak. Eğer talebi haklı görürse maç belirlenen bir tarihte yeniden oynanacak. Maçın yeniden oynanması yönündeki ın sadece Kasımpaşa'dan değil, Fenerbahçe'den de gelebileceği öğrenildi. TFF, itiraz sonrasında kural hatasına hükmederse Fenerahçe-Kasımpaşa maçı yeniden oynanacak. Eğer tartışmalı pozisyon için hakem hatası kararı çıkarsa karşılaşmanın skoru 2-2 olarak tescil edilecek.

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