Federasyon haber bekliyor

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki tartışmalı penaltı pozisyonundan dolayı maçın terar edilip edilmeyeceği yönünde TFF kanadıdan bir açıklama gelmezken, TFF'nin her iki kulüpten gelecek talebi beklediği bildirildi.
F.BAHÇE DE İTİRAZ EDEBİLİR
Buna göre Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerinden biri ya da her ikisi "Maç kural hatası nedeniyle tekrar oynansın" şeklinde bir talepte bulunursa TFF'nin ilgili kurumu toplanacak ve bir karara varacak. Eğer talebi haklı görürse maç belirlenen bir tarihte yeniden oynanacak. Maçın yeniden oynanması yönündeki itirazın sadece Kasımpaşa'dan değil, Fenerbahçe'den de gelebileceği öğrenildi. TFF, itiraz sonrasında kural hatasına hükmederse Fenerahçe-Kasımpaşa maçı yeniden oynanacak. Eğer tartışmalı pozisyon için hakem hatası kararı çıkarsa karşılaşmanın skoru 2-2 olarak tescil edilecek.
F.BAHÇE DE İTİRAZ EDEBİLİR
Buna göre Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerinden biri ya da her ikisi "Maç kural hatası nedeniyle tekrar oynansın" şeklinde bir talepte bulunursa TFF'nin ilgili kurumu toplanacak ve bir karara varacak. Eğer talebi haklı görürse maç belirlenen bir tarihte yeniden oynanacak. Maçın yeniden oynanması yönündeki itirazın sadece Kasımpaşa'dan değil, Fenerbahçe'den de gelebileceği öğrenildi. TFF, itiraz sonrasında kural hatasına hükmederse Fenerahçe-Kasımpaşa maçı yeniden oynanacak. Eğer tartışmalı pozisyon için hakem hatası kararı çıkarsa karşılaşmanın skoru 2-2 olarak tescil edilecek.
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