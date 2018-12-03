Adım adım hedefi bulacağız

Beşiktaş'ın derbi zaferinin ardından konuşan Ricardo Quaresma, "Daha fazla gol atabilirdik ama istediğimizi aldık. Şampiyonluk için adım adım ilerleyerek mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.
ASLINDA 'VAR' İŞİNİ YAPIYOR
Portekizli yıldız, "Bizim penaltımız verildi, Galatasaray'ın iptal edildi. Benim golüm iptal edildi. Böyle bakarsak VAR aslında işini yapıyor" ifadesini kullandı.
ASLINDA 'VAR' İŞİNİ YAPIYOR
Portekizli yıldız, "Bizim penaltımız verildi, Galatasaray'ın iptal edildi. Benim golüm iptal edildi. Böyle bakarsak VAR aslında işini yapıyor" ifadesini kullandı.
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