Konya’da Kocaman zafer

Konyaspor, yeni hocası Aykut Kocaman’ın 3. dönemindeki ilk iç saha maçında Alanya’yı Jahovic ve Jonsson’un golleriyle yıktı. Konyaspor yeni teknik direktörü Aykutü Kocaman'ın yönetiminde çıktığı ilk iç saha maçında Alanya'yı Jahovic (pen) ve Jonsson'un golleriyle yıktı. Alanya'da 61'de Merih kırmızı kart gördü.
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