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Konya’da Kocaman zafer

, yeni hocası ’ın 3. dönemindeki ilk iç saha maçında Alanya’yı Jahovic ve Jonsson’un golleriyle yıktı.

Konya’da Kocaman zafer
Konyaspor yeni teknik direktörü Aykutü Kocaman'ın yönetiminde çıktığı ilk iç saha maçında Alanya'yı Jahovic (pen) ve Jonsson'un golleriyle yıktı. Alanya'da 61'de Merih kırmızı kart gördü.

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