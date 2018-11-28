Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Hollanda ekibi Ajax, Yunanistan temsilcisi AEK'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Ajax'a galibiyeti getiren golleri 68 ve 72. dakikalarda Dusan Tadic kaydetti. Ajax bu sonuçla birlikte E Grubu'ndaki 3. galibiyetini aldı. AEK ise 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.
LİBERTADORES FİNALİ İÇİN KARAR VERİLDİ
River Plate ile Boca Juniors arasında oynanacak olan ancak çıkan olaylar nedeniyle iki kez ertelenen Libertadores Kupası finali rövanş maçı, Arjantin'de yapılmayacak. River Plate taraftarının çıkardığı olaylar nedeniyle ertelenen final için açıklama yapan Güney Amerika Futbol Konfederasyonu, rövanşın Arjantin'de yapılmayacağı, 8 veya 9 Aralık tarihinde farklı bir ülkede oynanacağı aktardı.
MOU: OYUNCULARIM BENİ DİNLEMİYOR
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, futbolcularının verdiği taktiğe uymadığını söyledi. Portekizli teknik adam, "Takımımdan her maça hızlı başlamalarını istiyorum, rakibi beklemelerini değil, Ama sahada tam tersi oluyor. Medya da benim bunu istediğimi sanıyor. Bunu yapamadıkları için hayal kırıklığına uğruyorum" dedi
LİBERTADORES FİNALİ İÇİN KARAR VERİLDİ
River Plate ile Boca Juniors arasında oynanacak olan ancak çıkan olaylar nedeniyle iki kez ertelenen Libertadores Kupası finali rövanş maçı, Arjantin'de yapılmayacak. River Plate taraftarının çıkardığı olaylar nedeniyle ertelenen final için açıklama yapan Güney Amerika Futbol Konfederasyonu, rövanşın Arjantin'de yapılmayacağı, 8 veya 9 Aralık tarihinde farklı bir ülkede oynanacağı aktardı.
MOU: OYUNCULARIM BENİ DİNLEMİYOR
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, futbolcularının verdiği taktiğe uymadığını söyledi. Portekizli teknik adam, "Takımımdan her maça hızlı başlamalarını istiyorum, rakibi beklemelerini değil, Ama sahada tam tersi oluyor. Medya da benim bunu istediğimi sanıyor. Bunu yapamadıkları için hayal kırıklığına uğruyorum" dedi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.