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: Protestolara rağmen F.Bahçe’yi seviyorum

, kendisi için yapılan protestolara , “’yi çok seviyorum”cevabını verdi.

Protestolara rağmen F.Bahçe’yi seviyorum
İsmail Köybaşı'ndan önemli mesajlar... Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu taraftarın kendisine yönelik protestosuyla ilgili olarak, "F.Bahçe'yi çok seviyorum. Her taraftar kadar da kendimi F.Bahçe'ye adıyorum" dedi. maçına da değinen İsmail, "Trabzonspor karşılaşması özgüvenimizi perçinlemek adına doğru bir maç. Nasıl davranmamızı bilirsek bir, iki adım önde oluruz" diye konuştu.

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